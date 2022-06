Mysterie in Ternat: twee Smurfen duiken meters hoog op sokkels van kerk op, pastoor staat voor raadsel

Ook de pastoor van de kerk, Chris Butaye, staat voor een raadsel. "Plots stonden de figuurtjes hier op Pinkstermaandag", zegt hij. "Niemand heeft ons om toestemming gevraagd, dus ik begrijp het niet goed." De pastoor van de Sint-Gertrudiskerk stoort zich aan de figuurtjes. "Een kerk is geen uitstelraam voor eender wat", vindt Butaye. "Ook in andere religies zou dit ongepast zijn. Het is daarom ook niet meer dan logisch dat we ze zo snel mogelijk laten weghalen."