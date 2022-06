Europese luchtvaartmaatschappijen moeten vanaf 2025 CO2-uitstoot compenseren voor ál hun vluchten

Airlines for Europe (A4E), een koepelorganisatie voor Europese luchtvaartmaatschappijen, reageert "uiterst bezorgd". "In 2019 gaven luchtvaartmaatschappijen 950 miljoen euro uit aan de naleving van het ETS-systeem. Tegen de huidige koolstofprijs van 80 euro per ton zou de aankoop van rechten voor 100 procent van de emissies in 2019 neerkomen op een kost van 5,2 miljard euro."

Volgens berekeningen van A4E zouden de ETS-kosten tegen 2025 zelfs kunnen oplopen tot 6 miljard euro, een meerkost die ongetwijfeld (deels) door de klant zal moeten betaald worden. De organisatie pleit daarom voor een afschaffing van de gratis rechten tegen 2030. "Op die manier kan de Europese luchtvaartsector concurrentieel blijven met niet EU-landen en wordt de uitfasering beter afgestemd op de opkomst van CO2-arme alternatieven", aldus communicatiedirecteur Jennifer Janzen.