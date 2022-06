UZ Brussel behandelt patiënten die wazig zien door diabetes met implantaat dat 3 jaar medicatie afgeeft

Naar schatting 1 op de 10 Belgen lijdt aan diabetes en 20 tot 30 procent van de diabetespatiënten die langer dan 20 jaar aan diabetes lijden, krijgt te kampen met een diabetisch macula oedeem, vocht in het oog.

Bij een diabetisch macula oedeem vult de macula, een gebied in het midden van het netvlies waar zich zenuwcellen bevinden, zich met vocht, waardoor het zicht wazig wordt.

Diabetisch macula oedeem is een gevolg van een andere ernstige oogaandoening, diabetische retinopathie. Dat is een aantasting van de bloedvaten van het netvlies en kan zowel een gevolg zijn van diabetes type I als type II. Door een te grote hoeveelheid glucose in het bloed worden de bloedvaten in het lichaam beschadigd, ook de kleine bloedvaatjes van het netvlies in het oog.

Symptomen zijn onder meer minder helder en/of wazig zien, vervormingen of vlekken zien en dubbelzien. Deze symptomen treden vaak pas op na een ernstige beschadiging. Het is voor diabetespatiënten dan ook belangrijk regelmatig hun ogen te laten controleren.