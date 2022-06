Hoe nijpend is het lerarentekort in jouw gemeente? Zoek hier het aantal openstaande vacatures

Volgens Soens is er ook een inhoudelijke verbreding van het probleem. "Nederlands, Frans en wiskunde blijven de grootste knelpuntvakken. Dat is al jaren zo", zegt de onderwijsspecialist. "Maar we zien ook daar een verbreding: naar Engels, biologie, chemie, fysica, enzoverder." Dat is in lijn met het standpunt van de scholenkoepels. "Elk vak is een knelpuntvak geworden", schreven zij in hun kritische opinietekst. Daarom vragen ze dat leerkrachten die uit andere sectoren komen, minstens 20 jaar anciëniteit uit hun job kunnen meenemen.