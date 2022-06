Groene fietsenstalling moet verkoeling bieden in het centrum van Merelbeke

Een nieuw soort fietsenstalling met een groenwand, een groendak en een koel zitbankje is deze voormiddag officieel voorgesteld in Merelbeke. Het is de eerste van zijn soort in Vlaanderen, op termijn volgt er gelijkaardig stadsmeubilair in andere gemeenten en steden. “Het is een reactie op het hitte-eilandeffect”, verduidelijkt schepen Tim De Keukelaere (Open VLD). “Een kleine oase van verkoeling in een omgeving waar veel verharding aanwezig is.”