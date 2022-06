Vlaanderen vervroegt verbod op aardgasaansluiting bij nieuwbouw 

De oorlog in Oekraïne heeft de discussie over de afhankelijkheid van aardgas aangewakkerd. Om die afhankelijkheid versneld af te bouwen, wil Vlaanderen de uitfasering van aardgas versnellen. In een voorstel van decreet is nu sprake van een verbod vanaf 2025 in plaats van 2026. "Op die wijze wordt een realistische versnelde stap gezet richting defossilisering", klinkt het.