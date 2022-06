Negentien chauffeurs De Lijn testten vorig jaar positief op alcohol

"Alcohol of drugs gaan nooit samen met rijden. Je brengt ermee niet alleen jezelf maar ook anderen in gevaar. Dat is al zeker het geval voor buschauffeurs, die verantwoordelijkheid dragen voor soms tientallen passagiers", vervolgt de fractievoorzitter van CD&V in het Vlaams Parlement. Van Rompuy verwijst daarbij naar het dodelijke ongeval in april met een Franse reisbus op de E19.