VRT NU wordt VRT MAX: "VRT gaat radicaal digitaal" 

Delaplace benadrukt dat het niet de bedoeling is om de strijd aan te gaan met andere streamingplatformen. "Onze ambitie is niet om in fictie een alternatief te zijn voor bijvoorbeeld Streamz of Netflix. Onze ambitie is sterk geënt op onze rol als publieke omroep. Maar het is wel heel belangrijk dat we dat waardevolle aanbod van de VRT kunnen ontsluiten op de digitale kanalen, waar mensen onder pakweg 40 jaar grotendeels hun content en nieuws consumeren. We moeten daar als VRT aanwezig zijn. Centraal in onze missie staat namelijk: we zijn van en voor elke Vlaming."