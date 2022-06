Waalse oud-minister Jean-Luc Crucke (MR) past voor Grondwettelijk Hof en blijft in de politiek

Het was bekend dat Crucke en Bouchez op zijn zachtst gezegd "niet op dezelfde lijn zaten". Werd Crucke via een carrièreswitch weggepromoveerd?

In elk geval heeft de man zijn beslissing van januari herzien. Hij lijkt niet aan te sturen op de oprichting van een volwaardige nieuwe politieke partij. "Wat we vandaag nodig hebben, is het samenbrengen van democratische en progressieve politieke krachten", zegt hij in "La Libre". "Maar daarvoor moeten de politici in dit land stoppen met elkaar uit te schelden en te beschadigen."

Is dit een sneer naar zijn hyperkinetische partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez, die geregeld op Twitter in e clinch gaat met collega's in de meerderheid. "In dit stadium" is Jean-Luc Crucke geen kandidaat om MR-voorzitter te worden. "Maar men mag absoluut niets uitsluiten. Niets is onmogelijk", klinkt het veelbetekenend.