Wereldberoemde artiest maakt torenhoge streetart tekening in Hasselt

Het project is een samenwerking met vzw Brothers of Mercy, waarmee de stad al 12 jaar lang streetart in Hasselt brengt. “Dit werk staat symbool voor de ambitieuze en grootse plannen die we hebben op vlak van streetart en graphic art in Hasselt”, zegt schepen van Cultuur Nele Kelchtermans (RoodGroen+). Het is gemaakt door de Australische artiest Smug, en dat is de wereldberoemde streetart kunstenaar die ook al een versie van het Lam Gods in Maaseik maakte. “Hij is zowat de koning van het realisme. Hij reist het hele jaar de wereld rond”, zegt Kurt Bosmans van de vzw Brothers of Mercy.