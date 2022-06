Nationale Bank wil dat banken voorzichtiger zijn met het geven van leningen voor slecht geïsoleerde huizen

Dat zien we aan de schuldgraad van de huishoudens. Die is sinds het begin van de jaren 2000 gestaag gestegen van iets minder dan 40 procent van het bbp - dat is alles wat in ons land aan producten en diensten geproduceerd wordt - naar 62 procent eind vorig jaar.



Belgen gaan dus steeds meer schulden aan om een woning te kopen. Dat is logisch, want huizen en appartementen zijn de afgelopen 20 jaar alleen maar duurder geworden. De inkomens zijn niet met hetzelfde niveau toegenomen.