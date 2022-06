Zonder afspraak naar de autokeuring? Vanaf 1 augustus kan dat weer overal

Vanaf 1 augustus zal je overal in Vlaanderen zonder afspraak met je auto naar de keuring kunnen. Sinds de coronapandemie was het op heel wat plekken verplicht om een afspraak te maken en in sommige regio's was dat nog steeds zo. Maar die verplichting valt binnenkort dus overal weg. Daarnaast zal de groene herinneringskaart eerder uitgestuurd worden en zal iedereen vanaf volgend jaar ook een digitale melding krijgen als het keuringsbewijs dreigt te vervallen.