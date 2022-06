We weten er bitter weinig over, maar dat kan veranderen: ontdek meest gedetailleerde kaart van Zuidelijke IJszee ooit

First things first: wat is een zeekaart eigenlijk? Simpel gezegd is het een voorstelling van hoe de bodem van de oceaan eruit ziet, leert glacioloog Frank Pattyn ons. Een bodem die kílometers onder het water ligt. De enige manier om dat te zien is door sonarbeelden van schepen. En dat is verre van evident. "Schepen varen niet overal, ze volgen meestal dezelfde route. Die bepaalde routes zijn dus zeer goed gekend, maar er zijn even goed grote gebieden die amper gekend zijn", vertelt Pattyn. De Zuidelijke IJszee is zo'n gebied. Er komen eigenlijk enkel wetenschappelijke schepen. En dus is het gebied eigenlijk een blinde vlek.