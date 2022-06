Politie van Vilvoorde moet familie zwanen met zes kuikentjes begeleiden op wandeling door de stad

“We kregen vanmorgen om 6.10 uur al een eerste melding over de zwanen”, zegt woordvoerster Catherine Bodet van de politiezone VIMA (Vilvoorde-Machelen). “Toen liepen ze nog rond op de rotonde aan de Luchthavenlaan. Toen onze ploeg daar ter plaatse aankwam, waren ze al doorgewandeld. Op dat moment was er geen gevaar of hinder meer voor het verkeer."

Maar een paar uur later doken de zwanen opnieuw op. "Rond 9.45 uur zijn ze gesignaleerd in de d’Aubreméstraat. Onze agenten hebben de dieren van daaruit veilig begeleid naar het Hanssenspark", aldus nog de politie.