Aalter na afgelasting van Benelux Tour: "Hopelijk mogen we slotrit  volgend jaar nog organiseren"

Aalter betaalde eerder 150.000 euro om 3 jaar lang start of aankomst van een rit in de Benelux Tour te mogen organiseren. Voor de editie dit jaar zou Aalter de start van de slotrit mogen organiseren. Maar er is dit jaar dus geen editie van de Benelux Tour. Dat is de enige meerdaagse WorldTour-wedstrijd in België en Nederland, en die zou eind augustus van start gaan. Maar op dat moment wordt ook de Ronde van Spanje gereden. De organisatie van de Benelux Tour zoekt nu naar een betere datum in 2023.

Aangezien de editie van dit jaar wegvalt, moet de gemeente Aalter nu afwachten wat de organisatie beslist voor edities van 2023 en 2024. "Het is momenteel nog koffiedik kijken bij welke rit van die edities we start of aankomst zullen mogen organiseren", klinkt het bij schepen Dirk De Smul.