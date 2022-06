Antwerps parket onderzoekt dodelijk ongeval in Oelegem: fietser (73) overleden na botsing met wielertoeristen

Omdat de gevolgen zo zwaar zijn, werd er een proces-verbaal opgemaakt door de politie en startte het Antwerps parket ook een onderzoek. “We willen onderzoeken hoe het ongeval zich heeft voorgedaan en of alles volgens de regels is verlopen. Zo weten we al dat het slachtoffer al vijftien meter op het jaagpad was voor hij werd aangereden.”

Om een volledige reconstructie te krijgen, is het parket bezig met verhoren. “We zijn bezig met verklaringen af te nemen van de getuigen. Andere mensen die getuige waren van het ongeval, mogen zich ook altijd nog komen melden.”