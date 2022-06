Atoomagentschap: "Iran verwijdert 27 bewakingscamera's uit zijn nucleaire installaties"

Het ongeduld van Iran over sancties heeft er echter toe geleid dat het land stapsgewijs de bepalingen van het akkoord is gaan overtreden waardoor de onderhandelspositie van de VS -en ook andere westerse landen- verstrakt is. Een volledig mislukken van het nucleaire akkoord zou kunnen leiden tot een nieuwe ronde van zware sancties en een nieuw isolement van Iran.

Erger is dat het dan mogelijk tot een gewapend treffen komt als de VS of Israël zouden vermoeden dat Iran effectief werkt aan kernwapens. Een ander negatief gevolg zou kunnen zijn dat andere landen in de regio -uit vrees voor een Iraanse nucleaire dreiging- zelf kernwapens zouden ontwikkelen. In dat geval wordt onder meer gedacht aan Saudi-Arabië, een aartsrivaal van Iran in de Perzische Golf.