Beroepsprocedure tegen veebedrijf in Maldegem: "Dagelijkse mestaanvoer schadelijk voor milieu"

Volgens Natuurpunt wordt twee derde van de mest dag en nacht aangevoerd. "Dat is te veel van het goeie. Vooral als je weet dat in Maldegem de stikstofneerslag dubbel zo hoog is als de Vlaamse cijfers. Dan willen we zeker dat Vlaanderen daar eens goed naar kijkt en zoekt naar een oplossing. Dit is in landschappelijk waardevol landbouwgebied en we vinden dat hier geen industrieel bedrijf thuishoort, maar wel kleinschalige familiebedrijven en willen vooral dat de dagelijkse aanvoer van mest stopt."