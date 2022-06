Binnenschippers hebben het almaar moeilijker, blijkt uit bevraging KdG : "Zelfs een doktersafspraak maken lukt niet"

Uit de enquête blijkt dat er vooral nood is aan meer sociale contacten. "Zij vragen om georganiseerde activiteiten zoals bv een Sinterklaasfeest, waar ze veel mensen kunnen zien. Maar het gaat ook om delicatere zaken. Voor relatieproblemen of opvoedkundige vragen waar ze mee zitten, kunnen ze nergens terecht. Dat is een signaal, dat wil zeggen dat de community niet sterk genoeg meer is om dat soort dingen op te vangen. We moeten terug een soort dorp bouwen waar ze heel gemakkelijk met elkaar kunnen converseren, zoals buren dat kunnen", vertelt Tegenbos.