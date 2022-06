Bodemverbeteraar van UHasselt vervangt potgrond, stoot geen CO2 meer uit en beschermt planten tegen ziektes

Sinds vorig jaar loopt een experiment met 3.000 aardbeiplanten bij PC Fruit, het proefcentrum voor de fruitteelt in Sint-Truiden. “We hebben dus al één volledig groeiseizoen achter de rug. En we hebben al geleerd dat als we biochar toevoegen, we dezelfde opbrengst en kwaliteit van aardbeien krijgen. Daarnaast infecteren we ook een aantal planten met bepaalde ziektes zoals wortelrot. En daaruit hebben we geleerd dat als we biochar toedienen als een soort vaccin, de planten meer immuun worden en we op termijn minder pesticides moeten gebruiken.”