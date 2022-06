Maatwerkbedrijf uit Brugge opent lijn om herbruikbare bekers te wassen: "We spoelen er voorlopig 30.000 per dag en willen het volume opdrijven"

De nieuwe wasafdeling voor herbruikbare bekers is eigenlijk al enkele weken operationeel, maar is vandaag pas officieel geopend. "Op dit moment wassen we gemiddeld zo'n 30.000 bekers per dag", vertelt David Rotsaert van Sobo, "maar de bedoeling is die capaciteit snel te vergroten."

Volgens Sobo moet dat, minstens voorlopig nog, lukken met de huidige ploeg. "Wat niet betekent dat we het tempo fel gaan opdrijven", stelt Rotsaert gerust. "We gaan eerder kijken hoe we het werk lichter en eenvoudiger kunnen maken, door overleg met onze medewerkers, maar ook met Wash-it." Wash-it is een Vlaams netwerk van bedrijven die herbruikbare bekers wassen. Sobo is voorlopig de vijfde partner binnen de groep en ook de eerste in West-Vlaanderen.

Rotsaert is bijzonder trots met het initiatief. "Het is een milieuvriendelijk project", zegt hij, "dat ook nog eens voor tewerkstelling zorgt. Daarnaast is het ook een mooi voorbeeld van hoe maatwerkbedrijven iets kunnen realiseren met de reguliere bedrijven en van samenwerking tussen de maatwerkbedrijven onderling."