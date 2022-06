Changing Places in De Panne biedt mensen met beperking alle comfort om zich om te kleden voor dagje strand

Een dagje strand is vaak flink plannen voor wie een beperking heeft. Want waar is er ruimte om je badpak of zwembroek aan te doen? En waar kan je vlot naar het toilet? In De Panne bieden ze nu een oplossing via de Changing Places, twee ruime omkleedplekken met alle nodige voorzieningen. De ene ruimte is voorzien voor mensen met een lichtere beperking, mensen die op krukken lopen bijvoorbeeld of een rollator gebruiken. De andere is voor rolstoelgebruikers.

"De ruimtes zullen het hele jaar door open zijn", zegt Marleen Decordier van de gemeente De Panne. "We wilden dat mensen met een beperking die 's winters komen shoppen bijvoorbeeld ook dan een plek hebben om uit te rusten, verzorgd te worden of comfortabel naar het toilet te gaan. Er zijn dan wel andere openbare toiletten voor mensen met een beperking in de gemeente, maar die bieden niet hetzelfde comfort als Changing Places. Bovendien zijn ze voor sommige mensen met een beperking niet ruim genoeg, zelfs al voldoen ze aan alle officiële normen. In de zomer voorzien we twee jobstudenten bij Changing Places, voor als iemand hulp nodig heeft. In de winter zullen de ruimtes onbemand toegankelijk zijn."