Crowdfunding opgestart voor buren van serrecomplex in Wetteren

In Wetteren is maandag een groot serrecomplex uitbrand en om de eigenaars te steunen heeft een onbekende nu een crowdfunding opgestart. In het complex werden onder meer tuinmateriaal, kampeerwagens en old timers opgeslagen. Ook het aanpalende tuinbouwbedrijf Jasmijntje werd getroffen. Zaakvoerder Mark Van Nuffel is ontroerd door alle steun: "Na al de kopzorgen is er nu een sprankeltje hoop en dat doet zo goed. We kunnen alleen maar dankbaar zijn."