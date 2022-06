Nooit eerder werkten zoveel mensen in de Waaslandhaven, het aantal werknemers stijgt er al 11 jaar op rij 

Niet alleen in de tewerkstellingscijfers breekt de haven een record, maar ook de trafiek is gestegen. Met 239,8 miljoen ton kent de haven van Antwerpen een stijging van 3,8 procent ten opzichte van 2020. “Daarmee blijven we de tweede grootste haven na Rotterdam in de Hamburg – Le Havre Range,” zegt Guy Janssens, van Port of Antwerp-Bruges. “Volgend jaar komen daar dan ook nog de cijfers van Zeebrugge bij, waardoor we in de toekomst nog dichter bij Rotterdam zullen eindigen".

Het afgelopen jaar werden in de Waaslandhaven veruit de meeste goederen via containers gelost en geladen. De containertrafiek op de linker Scheldeoever nam maar liefst 73 procent van de totale containertrafiek van de haven van Antwerpen voor haar rekening. Het gebrek aan opslagplaats voor containers kan de haven in de toekomst zwaar parten spelen. Dus de zoektocht naar extra capaciteit blijft van groot belang. (Lees verder onder de foto)