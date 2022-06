Deel van Chinese stad Shanghai opnieuw in lockdown en opnieuw worden miljoenen getest op het coronavirus

De opheffing van de lockdown was echter niet in alle wijken van Shanghai een feit en bovendien waren er nog heel wat coronabeperkingen. Nu wordt het district Minhang opnieuw in lockdown geplaatst. Dit weekend zouden alle 2,7 miljoen inwoners van het gebied getest moeten worden. Hoe lang de lockdown zal duren, is niet bekend en zal wellicht afhangen van de resultaten van de testen. Oorzaak van de nieuwe lockdown is een aantal besmettingen in een populair schoonheidssalon.