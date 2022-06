Deelnemer Europese Spelen gezocht in onderzoek naar ontvoering en poging moord

De federale politie verspreidde woensdag een opsporing voor Messaoudi, die zich zou verplaatsen met een donkergrijze Mercedes A-Klasse met Poolse nummerplaten. Twee andere verdachten in het dossier zitten inmiddels in voorlopige hechtenis. "Het opsporingsbericht kadert in een gerechtelijk onderzoek naar feiten van wederrechtelijke vrijheidsberoving en poging tot moord die dateren van 31 mei”, zegt Willemien Baert van het Brusselse parket.

"Het slachtoffer, een 28-jarige man, werd gedwongen om in een auto te stappen en werd daarna veelvuldig geslagen door meerdere daders. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis maar verkeert niet in levensgevaar. Twee verdachten werden reeds door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Een eerste op 1 juni en een tweede op 3 juni. De raadkamer heeft de voorlopige hechtenis van beiden bevestigd. In het belang van het onderzoek wordt er momenteel niet verder gecommuniceerd", aldus Baert.

De gezochte Messaoudi is geen onbekende in bokskringen. In november 2021 veroverde hij nog de titel "WBC Youth (U24) Silver" bij de super-weltergewichten, de gewichtsklasse tussen 66,678 et 69,853 kilogram, en in juni 2019 nam hij voor België deel aan de tweede editie van de Europese Spelen in Minsk. Daar werd hij in de achtste finales uitgeschakeld door de Monegask Hugo Micaleff.