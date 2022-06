Deinze is eerste Oost-Vlaamse stad die meestapt in deelplatform Welbi: "Mensen vinden elkaar, om elkaar te helpen"

Tot nu toe was het deelplatform Welbi vooral actief in West-Vlaanderen. Maar met de stad Deinze is de provincie Oost-Vlaanderen nu ook wakker geschud. De stad kon de opportuniteit om mee te doen niet laten liggen, zegt de schepen: "We willen iets doen aan de vereenzaming in onze samenleving. We hebben al een grote dienstverlening, maar dit platform sluit nog meer aan om zaken zoals dat te proberen tegen te gaan."