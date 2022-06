Drie kerken in Diest krijgen mogelijk nieuwe invulling 

"Het komende jaar gaan we nu bekijken wat die nieuwe functie kan zijn", zegt pastoor Felix Van Meerbergen. "Voor alle duidelijkheid, de beslissing is nog niet genomen. Daar gaan we over nadenken. En dat gaan we doen met inspraak van de bevolking. Dat gaat om kerkgangers, participanten, cultuurmensen, de verenigingen en we doen dat samen met de stad, het vicariaat en het bisdom. De vraag is: wat kunnen we op termijn doen met die kerken? Het kan zijn dat we de eredienst behouden, uitbreiden met een nevenbestemming of zelfs herbestemmen. Dan zoeken we naar iets dat aansluit bij de geschiedenis en bij de toekomst. Dat gaan we de komende maanden doen", besluit Felix Van Meerbergen.