Diest stelt eerste 10 fietsambassadeurs voor: "Hoop dat mensen sneller de fiets zullen nemen"

"Ik pak de fiets zoveel als ik kan", zegt de kersverse fietsambassadeur, Inez. "Ik vind het belangrijk dat de mensen weten waar ze overal kunnen fietsen in Diest en dat ze op de hoogte zijn van de regels. Vooral met de pas aangelegde fietsstraten is dat meer dan nodig. Ik hoop ook dat mensen in de toekomst sneller de fiets zullen nemen in plaats van de auto, want zo is het centrum veel gezelliger."