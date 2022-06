Drie gewonden bij vechtpartij aan supermarkt in Niel

Waarom het tot een vechtpartij kwam, wordt nog onderzocht. Maar het is niet de eerste keer dat er problemen zijn. "De laatste jaren hebben we al enkele meldingen gehad over jongeren daar in de buurt. Maar wat er vandaag gebeurd is, zulke ernstige feiten, dat hebben tot nu toe nog niet gezien. Het onderzoek zal meer duidelijkheid moeten brengen. Er worden onder meer getuigen verhoord en eventuele camerabeelden onderzocht."

Het is ook nog niet duidelijk hoeveel mensen precies betrokken waren. "Toen onze diensten aankwamen, waren een aantal mensen al verdwenen. Wie er precies allemaal was, zal ook nog uit het onderzoek moeten blijken." Voorlopig is er niemand opgepakt.