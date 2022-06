Tegen 2035 geen diesel- en benzinewagens: is het haalbaar? En wat zijn de alternatieven?  

"Op vlak van de laadpalen zitten we vrij achterop als je vergelijkt met onze buurlanden", stelt ook professor Cathy Macharis vast. "Er is wel een inhaalbeweging bezig. Ik denk dat de urgentie en de noodzaak wel naar voren worden gebracht. Men is daar mee bezig. Je hebt ook niet zo heel veel snelladers nodig. Dat is eerder voor mensen die bijvoorbeeld op skiverlof gaan en door Europa reizen met de auto."

Maar wellicht is er toch ook een fundamentele switch nodig in het autogebruik om alles haalbaar te maken. "Ik zie nooit alle auto's die nu op alle parkeerplaatsen staan een laadpunt hebben", dixit Mark Pecqueur. Cathy Macharis denkt dat er meer zal worden overgeschakeld op autodelen. Pecqueur ziet het tegen 2035 nog futuristischer. "Tegen dan zie ik ons geen auto meer kopen. Dan rijden auto's autonoom. Zoals we nu een taxi kunnen bestellen, zullen we een voertuig bestellen dat zelfstandig rijdt. En op wat zullen die auto's dan rijden? Op iets wat op dat moment voor de aanbieder van de dienst het goedkoopste is; elektriciteit of waterstof."