Europese Centrale Bank gaat wellicht rente verhogen: wat betekent dat voor onze portemonnee?

Door de rente te verhogen, zorgt de ECB ervoor dat lenen en investeren duurder wordt. De rente op een autolening of een hypothecaire lening zal stijgen. Een bedrijf zal een hogere rente moeten betalen om bijvoorbeeld een nieuw fabrieksgebouw te zetten.



Door investeren en lenen duurder te maken, probeert de ECB de economie wat af te koelen. De ECB is normaal gezien tevreden met een inflatiepeil rond 2 procent. Daar zitten we dus heel ver boven. Hoog tijd om in te grijpen, want een beetje inflatie is goed en een uiting van economische groei, maar trop is teveel.