Evenementenplein in Maasmechelen niet klaar voor eerste evenement: "Vertraging door een klacht"

Terhills NV (LRM) wil een groot evenementenplein aanleggen rond de oostelijke schachtbok in Eisden, Maasmechelen. In de toekomst biedt de locatie mogelijkheden voor kunst- en muziekevenementen of bijvoorbeeld een foodtruckfestival. Maar het plein zal niet klaar zijn voor het eerste grote evenement: de openlucht opera Nessun Dorma. "Dat is spijtig, door een klacht hebben de werken vertraging opgelopen. We proberen eind dit jaar of begin volgend jaar alles af te ronden", zegt Rudy Hulsman, algemeen directeur van Terhills NV.