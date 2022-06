Ferm Kinderopvang Limburg is dringend op zoek naar onthaalouders: geen opvang beschikbaar voor helft aanvragen

"Vorig jaar konden we maar 42 procent van de aanvragen positief beantwoorden", zegt Marieke Daenen van Ferm Limburg. "En het is natuurlijk jammer om ouders te moeten teleurstellen als ze op zoek zijn naar opvang voor hun kind."

"Daarom zijn we constant op zoek naar nieuwe onthaalouders", gaat Daenen verder, "maar we hebben in Limburg ook vijf pedagogische coaches aangeworven die nieuwe onthaalouders kunnen begeleiden en ondersteunen als ze opstarten."

In september zijn er ook nog jobdagen van Ferm Limburg om kandidaat-onthaalouders te informeren en aan te werven. En het hele jaar door zijn er fysieke en digitale infosessies over het beroep van onthaalouder.