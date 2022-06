Extra onderzoek gevraagd naar dood van jongen (14) die wekenlang dood op bed lag, moeder: "Ik verdien de waarheid"

Danica, de mama van Jairon, probeerde meer dan twee maanden lang om haar zoon te horen of te zien, maar werd telkens met een smoes weggestuurd. "Midden december kregen we te horen dat Jairon corona had, te moe was en in quarantaine zat", vertelt Danica. "Dat kon ik begrijpen, ik heb zelf ook corona gehad. Ik heb nog voorgesteld om langs te komen, maar dat was allemaal niet nodig, zegden ze."

"Kort daarna pleegde de broer van mijn man zelfmoord en ging al onze aandacht daar naartoe. Ze hadden me gezegd dat het intussen ook beter ging met Jairon. In januari wilde ik hem dan toch eens spreken, maar hij was zogezegd altijd bezig, aan het sporten, of de telefoon was stuk... ik kreeg voortdurend allerlei smoesjes te horen. Ik begon te voelen dat er iets niet klopte."