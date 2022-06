"Operatie thermostaat": Griekse ambtenaren mogen airco niet lager dan 26 graden zetten

"Met enkele kleine veranderingen in ons gedrag kunnen we energie besparen, wat uitgaven uitsparen en helpen bij de inspanningen van het land om zijn totale energievoetafdruk te verkleinen", zegt de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis. De zogenoemde "Operatie Thermostaat" werd al ingevoerd in Italië en Spanje om de oplopende energiekosten door de oorlog in Oekraïne te beperken.