Grootste vleesetende dinosaurus van Europa gevonden op het eiland Wight

Spinosaurus was de grootste theropode in Afrika, Tyrannosaurus rex, die zo'n 13 meter benaderde, was de 'koning' van Noord-Amerika, terwijl de zowat even grote Giganotosaurus de grootste was in Zuid-Amerika en de iets kleinere Tarbosaurus in Azië. Met zo'n 10 meter was Torvosaurus - tot hiertoe - de grootste theropode in Europa.

De nu beschreven nieuwe dinosaurus zou wel eens even lang kunnen blijken te zijn als T. rex, volgens Gostling. "Dit exemplaar is echt groot", zei hij. "We hopen dat er nog meer fossielen zullen opduiken. Een schedel of tanden zouden we echt graag willen."