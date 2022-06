Het kasteel Alden Biesen in Bilzen verbergt deze zomer een schat in een escape room

In de escape room maak je kennis met de mysterieuze Orde der Duitse Ridders in Alden Biesen en ga je op zoek naar de monstrans van de heilige Maria der Duitsers in Jeruzalem. Dat is een kerkelijk object waarin een hostie wordt getoond. Volgens de legende zou de ridder die deze monstrans bezit alle macht en aanzien krijgen. Maar op een van hun geheime bijeenkomsten werd de schat gestolen. Mogelijk zou een sluwe schildknaap ze verborgen hebben op een geheime locatie en daar begint de zoektocht van de deelnemers aan de escape room.