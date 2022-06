Vermiste hond "Joey" uit Zandhoven na 5 dagen teruggevonden dankzij tips via Facebook

“Daarna kregen we twee dagen geen nieuws over hem binnen. Ik dacht dat hij aangereden zou zijn en dat hij ergens langs de kant op de weg zou liggen." Dankzij de hulp van vzw LOSTDogzzz kreeg hij dan toch goed nieuws. "Uiteindelijk kwam er vandaag een bericht van een man, die hem aan het kasteel van Massenhoven had gezien. Ik ging er onmiddellijk naartoe en riep zijn naam. Joey bleek er nog steeds te zijn en kwam meteen naar mij toegelopen. Hij is wel sterk vermagerd en zit helemaal onder de teken.”