Huiszoeking in appartement van vermiste Oostendenaar afgerond zonder resultaat

De vrienden van Ringo reageren teleurgesteld op het nieuws. "Volgens mij heeft het veel te lang geduurd voor zijn verdwijning serieus genomen is", zegt een vriendin. Ringo had voor zijn verdwijning al een aantal zelfmoordpogingen ondernomen. Dat maakt het aannemelijk dat hij uit het leven is gestapt. Maar zijn vrienden twijfelen aan die piste. "Ringo zorgde op het moment van zijn verdwijning voor zijn moeder, die terminaal ziek was. Zeven maanden later is ze ook overleden. Hij had een zeer hechte band met haar en het lijkt ons zeer onwaarschijnlijk dat hij haar in de steek zou hebben gelaten", zegt de vriendin nog. "We hopen heel hard dat hij ooit nog gevonden wordt. Er zijn heel veel mensen die nog vaak aan hem denken."