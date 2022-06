Zoektocht in Zuienkerke naar alpaca Bruno

Vera van Dooren en Luc Depoorter houden een 25-tal alpaca's op hun boerderij Hagebos in Zuienkerke. Ze doen er wandelingen mee in de velden. Gisteren stonden de dieren in de weide. Vera van Dooren: "Er passeerde een groep wandelaars met honden waarvan twee zonder leiband. Die sprongen in de wei waar onze hengsten staan. Ik liep naar buiten om de wandelaars aan te manen dat ze hun honden uit de wei moesten halen. Maar tegen dan was Bruno al over de afsluiting gesprongen. Hij is in blinde paniek weggerend achterna gezeten door die honden."

De eigenaars, buren en vrienden begonnen meteen een zoektocht, te voet, met de fiets en de auto. Maar dat leverde niets op. Vera: "We hebben in Zuienkerke gezocht, maar ook in Meetkerke en Houtave omdat Bruno weggelopen is in de richting van Wenduine. Maar we hebben geen spoor van hem gevonden. Ofwel is hij gewond en ligt hij ergens neer. Maar het zou ook erger kunnen zijn. Alpaca's zijn, net als konijnen, stressdieren. Ze kunnen plotsklaps doodvallen door de stress. Ik ben er niet gerust in omdat Bruno niet uit eigen beweging is teruggekeerd."