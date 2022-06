Kan het ook in België gebeuren dat bedrijven geen nieuwe stroomaansluiting krijgen?

Elia is de Belgische tegenhanger van TenneT en verzorgt bij ons het hoogspanningsnet, zeg maar de ruggengraat van ons elektriciteitsnet. Elia verzekert dat de situatie in België goed onder controle is.

“Op dit moment zitten we in België absoluut nog niet in de situatie zoals die in Nederland”, zegt woordvoerder Marlie-Laure Vanwanseele aan VRT NWS. “Op dit moment is dat in België geen probleem en moeten wij niemand weigeren.”