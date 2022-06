Kinderarmoede bij jonge kinderen lichtjes gedaald in Limburg

Gemiddeld groeit er in Limburg wel nog altijd 1 op 8 kinderen op in armoede. Meestal gaat het om kinderen waarvan de ouders geen werk hebben, geen vast werk hebben en daardoor niet zeker zijn van een inkomen, of werken aan een laag loon omdat ze laag geschoold zijn.

In Maasmechelen, Genk en Tongeren zijn de cijfers het hoogst, terwijl in Voeren en Diepenbeek de minste kinderen opgroeien in armoede. Bij de kinderen tot 18 jaar zijn de cijfers minder goed, daar groeit meer dan een vijfde van de Limburgse kinderen op in armoede.