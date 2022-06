Maar één woninginbraak in Glabbeek vorig jaar: “Dankzij actieplan tegen inbraken”

Burgemeester van Glabbeek, Peter Reekmans (Dorpspartij), heeft een verklaring: "Door de inbrakengolf in 2015 maakten we de voorbije jaren werk van een gemeentelijk actieplan tegen inbraken en merken we vandaag dat het aantal inbraken in onze gemeente fors daalden ten opzichte van de vorige jaren. Onze alertheidscampagnes, de inbraakpremie, het afwezigheidstoezicht van de politie tijdens vakanties, infonamiddagen over inbraakpreventie, de verhoogde (anonieme) politiecontroles en intense preventiecampagnes werpen vandaag dus duidelijk hun vruchten af.”

De gemeente blijft de inwoners oproepen om alert te blijven. “Ook met de ANPR-cameraschilden in de dorpskernen van Glabbeek, Bunsbeek en Kapellen en op de steenweg slagen we er duidelijk in om onze inwoners nog beter te kunnen beschermen tegen inbraken”, zegt Reekmans nog.