Natuurhulpcentrum in Oudsbergen brengt twee beren en een wolf van Oekraïne naar België

In Bellewaerde gaan de twee bruine beren in quarantaine. De wolf gaat in quarantaine bij het Natuurhulpcentrum zelf, in Oudsbergen. “De quarantaine is een flessenhals,” zegt Janssen, “wij hadden geen quarantaineplaats voor zowel de wolf als de twee beren, maar Bellewaerde snelt ons te hulp. Daar gaan de beren twee maanden in quarantaine en dan komen ze naar hier.”