Vlaamse regering keurt omgevingsvergunning goed voor omstreden ethaankraker van Ineos in haven van Antwerpen 

Bij Groen zijn ze niet te spreken over de goedkeuring van minister Demir. “Het is een totaal verkeerde beslissing. Deze keuze zorgt ervoor dat Ineos 30 jaar lang de mogelijkheid heeft om ethyleen te produceren”, reageert Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege (Groen). “Ethyleen wordt geproduceerd uit fossiele brandstoffen. We gaan dus weer plastic produceren uit fossiele brandstoffen. Dat is investeren in een industrie uit het verleden, niet in de toekomst.” De partij overweegt om in beroep te gaan.