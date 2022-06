Onderzoek onpartijdigheid VRT: wat kan de redactie eruit leren?

Is de VRT onpartijdig? De Vlaamse mediaregulator heeft aan wetenschappers van de Universiteit Antwerpen gevraagd om dat te onderzoeken. Dat is ook zo voorzien in de beheersovereenkomst van de openbare omroep.

Die wetenschappers hebben goed bijgehouden wie er wanneer aan bod kwam bij VRT NWS. En ze gingen ook na of de uitzendingen wel voldoende kritisch waren. De keuzes van VRT blijken niet erg af te wijken van wat andere media doen. Maar toch valt er uit het onderzoek wel degelijk wat te leren. Klik op de ondertitelde clip voor meer uitleg.