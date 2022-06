Doodgereden wolven opgezet: "We willen de dieren tentoonstellen"

Op 9 en 19 oktober 2020 kwamen de enige twee vrouwelijke welpen van de roedel van Hechtel-Eksel om het leven in het verkeer. De eerste jonge wolf werd doodgereden in Hechtel-Eksel en de tweede jonge wolf werd 10 dagen later aangereden in Oudsbergen. De lichamen van de wolven GW1922f en GW1923f werden naar de taxidermist gebracht en zijn ondertussen opgezet.