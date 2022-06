Peuter Mats uit Kortemark die zwaar verbrand raakte in bad mag brandwondencentrum verlaten

Een groot verschil voor Mats is dat er in het Zeepreventorium in De Haan nog veel andere kinderen zitten en dat de sfeer er veel huiselijker is. "We hopen ook stilletjes dat hij volgende week al het weekend bij ons thuis kan doorbrengen", vertelt Birger. "Mats viert zondag zijn tweede verjaardag. Hoe fantastisch zou het niet zijn om die thuis te kunnen vieren?"

Ook toen hij in Neder-Over-Heembeek in het brandwondencentrum zat, mocht hij al eens een paar dagen naar huis. "Het was enorm wennen voor hem", gaat Birger verder. "Maar we hebben hem de ruimte weer wat laten verkennen. Hij is zelfs de badkamer weer binnengegaan en leek er zich niets van aan te trekken. Gelukkig maar." De grote droom van Birger en Melisse is dat Mats na de krokusvakantie normaal zal kunnen starten in de peuterklas.