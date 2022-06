Politie van Lier ontdekt cannabisplantage in het centrum

In Lier heeft de politie een cannabisplantage ontdekt in de Vervlietstraat in het centrum. De politie heeft er meteen ook een verdachte kunnen oppakken. De agenten vonden er een honderdtal planten, 15 kilo geoogste cannabis en professioneel kweekmateriaal. De onderzoeksrechter besliste om de verdachte, een man van 33, aan te houden.